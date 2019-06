Es gibt Hunde, um die viele Menschen einen großen Bogen machen, weil sie sich fürchten. Einer davon ist der Rottweiler. Immer wieder passieren mit diesen großen und schweren Hunden schlimme Unfälle. Zuletzt im vergangenen September, als ein Rottweiler seiner betrunkenen Besitzerin von der Leine entkam und einem 17 Monate alten Buben in Wien-Donaustadt so stark in den Kopf biss, dass das Kind verstarb. Ganz Österreich erschütterte dieser Unfall.