"Was mache ich nur falsch, mein Hund tut, was er will, er gehorcht einfach nicht." Diese Worte höre ich oft von verzweifelten Besitzern junger Hunde. Das Tier ist in den allermeisten Fällen jedoch nicht das Problem. Oft sind mangelndes Wissen von Herrchen und Frauchen über das Wesen und Verhalten von Hunden sowie hartnäckige Mythen über richtige Hundeerziehung schuld an der Misere.