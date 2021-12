Arme Hunde: krank durch Inzucht

Das Knautschgesicht des Mopses, die kurzen Beine des Dackels oder das gepunktete Fell eines Dalmatiners: Gerade bei Hunden zeigen sich Rassenunterschiede oft in markanten Charakteristika. Diese deutlichen Unterschiede seien allerdings häufig das Ergebnis von Inzucht, berichten Forscher im Fachblatt "Canine Medicine and Genetics". Ein hoher Grad an Inzucht könne im Laufe der Zeit zu vielfältigen Gesundheitsproblemen bei den Vierbeinern und zu teuren Tierarztrechnungen führen.