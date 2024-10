Alpenveilchen feiern ein "Comeback"

Jede Pflanze hat ihre Zeit – nicht nur, was die Jahreszeiten betrifft, sondern auch, was die Mode anbelangt. Mit dem Herbst und den kühleren Temperaturen wird nun eine Pflanze immer beliebter: das Alpenveilchen, die Zyklame. Genauer: Cyclamen persicum. Wie so viele Pflanzen erlebt auch diese Zimmerpflanze eine Renaissance. Nicht zuletzt deshalb, weil viele neue Züchtungen auf den Markt gekommen sind und weil einige Sorten nun so robust sind, dass sie im Herbstkisterl gezogen werden können und dort bis zum ersten starken Frost blühen. Und so werden die Pflanzen gepflegt:

Alpenveilchen lieben eine eher kühlere Umgebung. Ideal ist ein nicht geheizter Wintergarten, eine Fensterbank ohne Heizkörper darunter oder ein Blumenkisterl im überdachten Bereich im Freien. Stellt man sie ins warme Zimmer, blühen sie mehrere Wochen, werden aber nicht dauerhaft überleben. Gegossen wird etwa alle vier bis fünf Tage – je nach Temperatur und idealerweise von unten: Es wird so lange Wasser in den Untersetzer gefüllt, bis es nach einer halben Stunde noch stehen bleibt. Dieses Restwasser muss man aber unbedingt abgießen. Im Kisterl nicht direkt in die Pflanze gießen, sonst gibt es Grauschimmel. Das viele Blühen kostet Kraft: daher mindestens einmal pro Woche einen Flüssigdünger in der vorgeschriebenen Dosierung ins Gießwasser geben. Abgeblühte Blüten unbedingt entfernen, weil viele Pflanzen Samen ansetzen, und die kosten viel Kraft. Niemals abschneiden, sondern ruckartig aus der Pflanze reißen, sodass keine Stängelreste zurückbleiben und zu Fäulnis führen. Alpenveilchen werden oft als "Wegwerfpflanzen" bezeichnet. Das stimmt so nicht: Die Knolle kann nach einer Ruhezeit im Sommer im kommenden Jahr wieder zum Blühen gebracht werden. Wichtig sind das regelmäßige Gießen und Düngen, sobald die Pflanze wieder austreibt.

Alpenveilchen für den Garten

Alpenveilchen gibt es aber nicht nur im Zimmer – Spaziergänger und Wanderer sehen die herrlichen Pflanzen ab August in den Wäldern – meist unter Buchen. Dieses Alpenveilchen (Cyclamen purpurascens – früher: C. europaeum) ist absolut winterhart und deshalb besonders beliebt bei Gärtnern, weil es so fantastisch duftet. Ein halbschattiger Platz im Laubmulch auf einem Boden, der unbedingt auch Kalk enthält, ist perfekt.

Ebenso für den Garten ist das in diesen Tagen in voller Blüte stehende Herbst-Alpenveilchen (Cyclamen hederifolium). Es mag sehr kiesige, eher trockene Standorte wie einen Steingarten oder einen Dachvorsprung beim Haus.

Es sät sich auch bereitwillig aus und leuchtet in Weiß und Rosa bis in den Oktober hinein. Zuletzt gibt es noch das Vorfrühlingsalpenveilchen (Cyclamen coum): ein absoluter Favorit, weil es zu den Frühaufstehern im Blumengarten gehört. Zusammen mit Winterling, Schneeglöckchen und den ersten Veilchen ermöglicht es ein Blütenfeuerwerk. Die meist pinken, weißen und roten Blüten duften zwar nicht, gehören aber zu den blühwilligsten Pflanzen im zeitigen Frühjahr.

