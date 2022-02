Zum Tag der Liebe ein Traum in Rosa

Der Valentinstag soll an kalten, grauen Wintertagen ein wenig Frühlingsgefühle bringen – nicht nur floristisch. Doch wer in den letzten Jahren das Wetter verfolgt hat, sieht: Im Februar herrscht bei uns auch in der Natur oft schon Frühlingsstimmung. Alle Zeichen stehen also auf einen blütenreichen Valentinstag.