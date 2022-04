Zehn Kräuter und Blüten zum Osterfest

Bärlauch (Allium ursinum) Das Frühlingskraut schlechthin. Es wächst am liebsten im Halbschatten oder Schatten und mag humosen Boden. Der Knoblauchgeschmack ist besonders bei den kleinen Blättern intensiv, aber selbst die Blüten und Samenstände lassen sich verwerten. Damit er sich nicht zu stark ausbreitet, vor dem Abblühen Blüten entfernen, damit keine Samen ausfallen.

Brennnessel (Urtica dioica) Das Unkraut von einst ist die Heilpflanze des Jahres. Nur wo es den besten Boden gibt, wächst die Brennnessel. Blätter als Tee und Samen für Müsli verwenden. Blätter (ohne Blüten) in Wasser als Jauche ansetzen – ein Booster für die Pflanzen.

Brunnenkresse (Nasturtium officinale) So gerne dieses Kräutlein in einem fließenden Gewässer steht, es wächst auch am Teichufer oder sogar in Wasserschalen auf dem Balkon. Der scharfe, oft ins Bittere gehende Geschmack regt den Stoffwechsel an. Als Brotaufstrich oder Suppe ideal.

Gänseblümchen (Bellis perennis) Die einen lieben es, die anderen sehen rot, wenn es im Rasen auftaucht. Die sehr genügsame Pflanze wächst an sonnigen Plätzen und stellt kaum Ansprüche an den Boden. Verwendet werden vor allem die Blüten zum Aufpeppen von Salaten.

Giersch (Aegopodium podagraria) Eine Pflanze, die polarisiert: für die meisten das ärgste Unkraut, andere schätzen die "natürliche Petersilie". Giersch wächst eigentlich überall und bildet ein dichtes Wurzelgeflecht. Nur wer konsequent mulcht, den Boden locker hält und den Erdholler immer wieder ausreißt, hat Chancen, ihn in den Griff zu bekommen.

Gundelrebe (Glechoma hederacea) Die Pflanze ist in fast jedem Rasen zu finden. Sie stirbt oberirdisch jedes Jahr ab und treibt nun wieder aus. Sie bildet dichte und lange Triebe. Köstlich im Brotaufstrich, aber oft lästig. Deshalb: Immer ausreißen, Rasen nicht zu kurz mähen, düngen.

Löwenzahn (Taraxacum officinale)

Blüht er, wird er geliebt. Sind nur die Blätter mit der Pfahlwurzel zu sehen, gilt er als Unkraut. Dabei sind die ersten zarten Blätter im Salat köstlich. Besonders, wenn man ihn bleicht und dafür einen Tontopf verkehrt über die Pflanze stülpt. Wächst überall und ist ein Stickstoffanzeiger.

Stiefmütterchen (Viola tricolor) Die wilden Stiefmütterchen mit ihren zarten Blüten sind eng verwandt mit dem Duftveilchen. Sie lieben lockere Böden, keine Staunässe, wenig Dünger und mögen es sonnig. Sät sich an passenden Standorten selbst aus.

Veilchen (Viola odorata) Das Duft- oder März-Veilchen wächst am Gehölzrand in nährstoffreicheren Böden. Was es nicht mag, ist zu viel Hitze, dann verschwindet es rasch, außer der Boden ist frisch und feucht. Es gibt es in vielen Farben von violett bis weiß. Verzuckerte Blüten waren angeblich Sisis Lieblingskonfekt.

Vogelmiere (Stellaria media) Noch so ein "Unkraut", das wenige wirklich mögen. die Pflanze mit den weißen Blüten wächst dort, wo der Boden humusreich und gut mit Nährstoffen versorgt ist. Schmeckt köstlich nach jungem Mais und ist ein Muss im Frühlingssalat. Mulchen unterdrückt es im Beet gut.

Gartenkalender: Was jetzt zu tun ist

Der Frühling zeigt rechtzeitig zu Ostern seine volle Kraft. Nun geht es im Garten so richtig los.

Im Ziergarten: Noch immer Rosen schneiden. Gleich düngen und abhäufeln (so im Herbst das Anhäufeln erfolgte). Beetoberflächen leicht jäten, Unkraut entfernen und etwas Kompost aufstreuen. Danach mit Holzfaser oder Mulch (keine Rinde) bedecken – hält die Feuchtigkeit im Boden.

Im Gemüsegarten: Boden lockern, Kompost einarbeiten und Karotten, Radieschen, Pastinaken, Petersilie, Mangold, Mairüben säen sowie Salate und Kohlrabi setzen. Zwiebel und Knoblauch stecken.

Im Obstgarten: Bäume noch immer schneiden. Mit stärkenden Brühen (Schachtelhalm, Effektive Mikroorganismen, ev. Netzschwefel) sprühen.

Auf Terrasse und Balkon: Robuste Kübelpflanzen kommen raus (Olive, Oleander, Hanfpalme, Lorbeer), andere bei mildem Wetter nur tagsüber. Orangen, Zitronen erst, wenn keine Fröste mehr drohen.

Im Zimmer: Umtopfen, Schädlinge bekämpfen – am besten mit hochprozentigem Alkohol.