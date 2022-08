Unser Gartenreich – so nennen Christine und Josef Bauer ihr grünes Paradies. Und der Name passt wie angegossen, denn das Anwesen des pensionierten Ehepaares in Waldhausen im Strudengau dass auf einer kleinen Anhöhe mitten im Mühlviertler Hügelland liegt, wirkt wirklich wie eine eigene Welt, in der es an nichts fehlt.