"Wir haben ein riesengroßes Schildkröten-Paradies"

250 Schildkröten in einem einzigen Garten – ist das überhaupt möglich? "Ja klar", sagt Janine Denk aus St. Peter am Hart fröhlich. In einem 5000 Quadratmeter großen Landschaftsgarten mit viel Wiese und einem großen Teich sei das überhaupt kein Problem. "Die Tiere sind extrem anspruchslos, sie ernähren sich von Löwenzahn und Klee und machen kaum Arbeit, dafür aber viel Freude", erzählt die Mutter eines drei Monate alten Mädchens.

Jedes Frühjahr, wenn die Tiere aus dem Winterschlaf erwachen, freuen sich die 31-Jährige und ihr Mann Christian Denk, "weil sich endlich wieder etwas rührt im Garten". Zu Ostern seien ihre 170 Wasser- und 80 Landschildkröten dieses Jahr erwacht. Mittlerweile hat bereits die Paarungszeit begonnen und man hört immer wieder eigenartig anmutende Geräusche im Garten der Denks. Diese würden Spaziergänger, die an dem Grundstück vorbeikommen, stets neugierig machen. "Unsere Schildkröten haben bei der Vermehrung daher oft Publikum", erzählt die Biologie- und Chemielehrerin lachend. Doch das würde die Tiere ganz und gar nicht stören.

Grüne Leckerbissen für die Schildkröten

Die Familie wächst und wächst

Jedes Weibchen legt bald nach der Paarungszeit vier bis fünf Eier, die es in der Erde vergräbt. Danach beginnen die Denks damit, diese wieder herauszuholen, um sie in Brutkästen zu legen. 50 bis 65 Tage später ist die Schildkrötenfamilie im Garten um Dutzende kleine Panzertiere gewachsen.

Doch wozu braucht man so viele Schildkröten? "Das ist eine längere Geschichte", sagt Janine Denk. Ihr Schwiegervater Heinz Denk, der vor zwei Jahren verstorben ist, habe ein Faible für Reptilien aller Art gehabt. Als Lehrbeauftragter für Reptilien habe er sogar Vorträge an Schulen gehalten, wie die junge Frau erzählt. Aus diesem Grund sei Heinz Denk im gesamten Innviertel als "Schlangenmann" bekannt gewesen. Aus Liebe zu den Schildkröten habe er auf seinem 5000 Quadratmeter großen Grundstück ein Schildkröten-Paradies gebaut, wie er es nannte. "Er hat einen Teich und eine riesige Auslauffläche angelegt, an der sich nun nicht nur die Panzertiere, sondern auch unser Zwergschnauzer erfreut", sagt Janine Denk.

Ihr Mann und sie würden das Projekt, das der Schwiegervater mit viel Leidenschaft betrieben hat, jetzt weiterführen. Dieses Jahr plant das Paar, auch wieder mit dem Verkauf von Schildkröten zu beginnen. "Wer sich also so ein pflegeleichtes Haustier wünscht, kann sich gern bei uns melden."

Hochbeete und Obstbäume

Zusätzlich zu ihrem weitläufigen Landschaftsgarten haben die Denks auch Hochbeete mit Gemüse und Salat angelegt. "Wichtig sind uns auch die Obstbäume", fügt die Lehrerin hinzu. "Damit sind wir im Sommer gut mit gesunden Lebensmitteln versorgt."