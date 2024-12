Winterhart, wuchsfreudig, pflegeleicht: Bambus braucht jedoch Grenzen

Bambus ist eine Grünpflanze, die schnell wächst, praktisch keine Pflege braucht und auch im Winter Sichtschutz gibt: Was wie der Traum jedes Gärtners klingt, kann sich mit der Zeit in einen Albtraum verwandeln. Die OÖNachrichten berichteten über einen Fall in Linz, bei dem sich die Pflanze über Jahre auf umliegende Grundstücke ausgebreitet hatte. Kosten für die professionelle Entfernung: 80.000 Euro.