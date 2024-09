Einwintern und Anbauen: Biogärtner erklärt, was jetzt zu tun ist

Kübelpflanzen nun generell nicht mehr düngen und so aufstellen, dass die Töpfe nicht zu viel Regen abbekommen. Vor allem jene, die bald eingewintert werden, weil sie extrem empfindlich sind. Dazu zählen Papayas, Kaffee oder andere tropische Pflanzen, die in den letzten Jahren immer wieder angeboten werden. Im Gemüsegarten sollte man jeden trockenen Tag nun nutzen, um das Winter- und Frühlingsgemüse auszusäen. Spinat, Vogerlsalat oder auch Winterportulak keimen in der kühlen Witterung nun perfekt und etablieren sich rasch. Entweder im Kleingewächshaus oder im Frühbeet wachsen diese "Wintamine" prächtig. Auch im Balkonkisterl lassen sie sich kultivieren. Nur bei starker Kälte muss man sie durch Vlies schützen. Blumenkisterl und Ampeln, die noch schön aussehen und wieder zu blühen beginnen, noch einmal düngen – oft hält dann die Blütenpracht bis zum Frost an.

