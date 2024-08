Wie kommt ein englischer Garten in den obersten Winkel des Mühlviertels?

Exakt geschnittene Hecken, unzählige Rosensträucher und dann noch Kater Edison, der aussieht wie ein Teddybär und ein waschechter "British Shorthair" ist: Romana Keplinger (65) aus Schwarzenberg am Böhmerwald ist ein England-Fan, und das sieht man ihrem Garten auch an. Die Leidenschaft hat vor allem damit zu tun, dass einer ihrer drei Söhne in Großbritannien lebt und sie ihn dort so oft wie möglich besucht.