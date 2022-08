Wasser-Freude für jede Lebenslage

Am Anfang war alles ein bisserl mühsam. Doch das ist lange her und jetzt sind alle begeistert. Regina Foseteder aus Ampflwang, in einer Bergleutesiedlung aufgewachsen, hat nämlich im Garten ihres Elternhauses ziemlich umgraben lassen. Dort, wo früher der von den älteren Damen des Hauses seit Generationen geliebte Gemüsegarten war, plätschert seit 2011 ein Schwimmteich.