Vom Glück, einen Garten zu haben

Im Garten der Familie Schietz in St. Gotthard steht gleich neben dem Apfelbaum eine kleine Laube und von dort sieht man an schönen Tagen bis ins Gebirge. "Das ist mein absoluter Lieblingsplatz", sagt Monika Schietz. "Denn es gibt nichts Schöneres, als da mit einer Tasse Kaffee und einem Rahmkipferl (Rezept rechts im Stichwort, Anm.) zu sitzen, die Aussicht zu genießen und sich über die Rosenblüte, den Jasmin und die Früchte zu freuen", schwärmt sie. "Das liebe ich."

Obwohl die frühere Angestellte beim Landesschulrat schon längst in Pension ist, halten sie Ehrenamt, Enkelkinder, Haushalt und Garten auf Trab, "und somit jung", sagt die Mühlviertlerin. Die Gartenarbeit geht sie dennoch ganz gelassen an: "Auch wenn viele sagen, der Morgen sei die beste Zeit zum Gießen – ich mach's immer am Abend, denn ich bin halt einfach keine Frühaufsteherin."

Bei Monika Schietz wird auch nichts gedüngt und nichts gespritzt. "Wenn’s wächst, dann wächst’s – und wenn nicht, dann eben nicht." Und es gibt wohl nicht viel, das bei der Bezirksobfrau der Goldhaubengruppen in Urfahr-Umgebung nicht gedeiht, wenn man sich die Beete anschaut. "Na ja, die Karotten wollen heuer nicht so richtig. Aber da hab ich bei der Landesgartenschau einen Tipp gekriegt: Und zwar die Samen schon im September anzubauen. Die reifen dann offenbar schon im Winter unter der Erde und sind viel früher erntereif. Das probier ich heuer auch."

Traumhafter Garten am See

Wenn Gäste in den Garten von Maria Bammer kommen, dann atmen sie erstmal tief durch. "Die Reaktion hab ich schon oft erlebt", erzählt die 55-Jährige. Kein Wunder: Die harmonischen Farben, der herrliche Rosenduft – es gibt mehr als 100 Sorten – die vielen Obstbäume und überhaupt das ganze Anwesen sind traumhaft schön. "Drum nennen wir ihn ja auch unseren ,Traun(m)seegarten.‘"

Das 8000 Quadratmeter große Grundstück liegt direkt am See, auch ein Stück der alten Traun fließt durch.

"Das Areal haben wir vor zehn Jahren gekauft und die alte Villa saniert", erzählt Maria Bammer. "Den Garten hab ich selbst mit viel Liebe gezeichnet und geplant – und mein Mann hat ihn verwirklicht. Und jetzt genießen wir jede freie Minute darin."

Infos zur Gartenwahl

Mitmachen: Die schönsten Fotos von Ihrem Garten (es dürfen gern mehrere sein) aussuchen und auf nachrichten.at/gartenwahl hochladen. OÖN-Leser können online auch für ihre Lieblingsgärten abstimmen.

Auswahl: Eine Jury wählt die schönsten Gärten aus.

Gewinnen: Der Hauptpreis ist ein Besuch des Biogärtners, außerdem gibt es Warengutscheine der Firma Biohort.

Gleich vormerken: Die große Abschlussveranstaltung ist am 10. Oktober in Linz.