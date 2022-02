Es ist ein Virus, das keinen Schaden anrichtet, aber süchtig macht und extrem viel Geld kosten kann: Galanthomanie. Die große Liebe zu Schneeglöckchen, botanisch Galanthus genannt. In diesen Tagen erlebt diese Leidenschaft wieder ihren Höhepunkt. Am letzten Wochenende wurde in England "Golden Tears" um nicht weniger als 1.850 Pfund (rund 2.200 Euro!) verkauft.