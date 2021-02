Kaum spüren wir ein erstes Frühlingslüfterl, beginnt die Lust aufs Garteln. Der erste Griff ist dann oft der zur Schere. Hier die wichtigsten Regeln: Wann wird geschnitten? Grundsätzlich nur an frostfreien Tagen! Der kräftige Rückschnitt bei Gehölzen erfolgt am besten in der Ruhezeit am Ende des Winters. Stark wachsende Gehölze eher später schneiden, bei Obstbäumen ist dann sogar der Sommerschnitt im August besser. Kernobst wie Kirsche, Zwetschke oder Marille erst im beginnenden Knospenöffnen