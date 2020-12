So bleibt der Christbaum lange frisch

Beim Kauf: Gegen die Nadelrichtung streichen. Halten die Nadeln, dann ist das ein Zeichen, dass er frisch ist, fallen sie ab – einen anderen Baum wählen.

Beim Lagern: Bis zum Heiligen Abend den Baum kühl platzieren – am Balkon, im Gartenhaus oder in einer Garage. Unbedingt in einen Kübel mit Wasser stellen.

Beim Aufstellen: Stamm vor dem endgültigen Fixieren im Christbaumständer (mit Wasserreservoir) zwei Zentimeter anschneiden, damit er wieder Wasser aufnehmen kann. Am besten Ständer mit Drahtspanner verwenden, da gibt’s keinen Ärger.

Beim Auspacken: Nach dem Entfernen des Netzes (von unten beginnend) den Baum einige Male fest auf den Boden stoßen, damit sich alle Äste voll entfalten können.

Beim Pflegen: Bäume benötigen pro Tag – je nach Zimmertemperatur – bis zu fünf Liter (!) Wasser. Damit sind sie die besten Luftbefeuchter, die es gibt.