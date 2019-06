Plauderstunde mit dem großen Gärtnervorbild

Wenn der Biogärtner Oberösterreichs, Karl Ploberger, in den eigenen Garten zu Besuch kommt, dann liegen bei Liebhabern der grünen Pracht die Nerven blank: Die Hände schwitzen vor Aufregung, und die bange Frage schießt durch den Kopf: "Wird der Garten bei dem großen Vorbild ankommen?" Gleichzeitig hüpft das Herz vor Freude über den prominenten Gast fast aus der Brust. So war es am Mittwoch bei Margarete Baumgartner, der Gewinnerin der OÖN-Gartenwahl 2018.

Nachdem sich Karl Ploberger für einen nachmittäglichen Spaziergang durch ihr 2800 Quadratmeter großes Gartenparadies in Waizenkirchen im Hausruck angesagt hatte, liefen bei der 58-jährigen Standesbeamtin die Vorbereitungen auf Hochtouren. "Natürlich schaut man, dass im Garten alles so aussieht, wie man es sich wünscht", gestand Baumgartner kurz vor dem Eintreffen Plobergers. Tatkräftig unterstützt sei sie dabei von ihrem Gatten Manfred worden.

Im Gartenparadies Bild: Alexander Schwarzl

Der idyllische Gartenteich Bild: Alexander Schwarzl

Außerdem hatte die Liebhaberin der englischen Gartengestaltung Freunde eingeladen und unter einem schattenspendenden Baum einen wunderschön gedeckten Tisch vorbereitet. "Für einen gemütlichen Plausch mit Karl Ploberger bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen nach dem Rundgang",wie Baumgartner ankündigte.

Der Experte war begeistert

Freudig wurde Oberösterreichs beliebtester Biogärtner dann auch bei hochsommerlichen 35 Grad von der kleinen Gruppe begrüßt. Neugierig machte er sich sogleich mit auf den Weg durch die grüne Oase der Baumgartners, die sie nach britischem Vorbild in elf verschiedene Gartenräume eingeteilt haben – vom 22 Meter langen Laubengang mit bunter Hortensienhecke über den kreisrunden Senkgarten bis hin zum weißen Garten und zu jenen Bereichen, die für Gemüse, Kräuter und Obst reserviert sind.

Schattiges Plätzchen Bild: Alexander Schwarzl

Knapp eine Stunde schlenderte Oberösterreichs bekanntester Biogärtner mit Margarete Baumgartner durch ihr 2800 Quadratmeter großes Gartenparadies. Bild: Alexander Schwarzl

Bald war bei Margarete Baumgartner die anfängliche Aufregung verflogen, denn Ploberger zeigte sich begeistert. Mehrmals zückte er sein Handy, um Fotos von den unterschiedlichen, üppig blühenden Rosensorten und von den liebevollen Details zu schießen. So etwa vom verschnörkelten Holztor zum "Geheimen Garten", das Manfred Baumgartner aus einem Teil einer alten Orgel gebastelt hat. Immer wieder fachsimpelten Margarete Baumgartner und ihr großes Gartenvorbild über besonders schöne Rosensorten und schwer erhältliche Pflanzen. Schließlich stellten die Fans des englischen Gartens auch noch fest, dass sie beide von einem ganz bestimmten Ort in Großbritannien besonders fasziniert sind – nämlich von Great Dixter, dem ehemaligen Zuhause des bekannten Gärtners und Gartenbuchautors Christopher Lloyd. "Man kommt in dieses Pflanzenparadies und kann sich der zauberhaften Stimmung, die es verbreitet, nicht entziehen", schwärmten die beiden.

Ein Wohnzimmer im Freien Bild: Alexander Schwarzl

Nach einer knappen Stunde war die Besichtigung zu Ende, nicht aber die munteren Plaudereien über lustige Erlebnisse bei Gartenreisen mit Karl Ploberger, die bei Kaffee und Kuchen ausgetauscht wurden. Hätten nicht erste Tropfen aus dicken Gewitterwolken die angeregte Unterhaltung jäh unterbrochen, wären die Gartenliebhaber wohl noch Stunden zusammengesessen.

