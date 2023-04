OÖN-Gartenwahl: Warum Karl Ploberger das Garteln so liebt

In Zeiten der weltweiten Krisen, Teuerungen und des Klimawandels wächst das Bedürfnis nach Frieden, Idylle und Sorgenlosigkeit. Und wo kann man all das noch finden? "In der eigenen grünen Oase, die so viele Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher haben und lieben – das kann auch ein Balkon oder ein Schrebergarten sein", sagt Karl Ploberger. Die Gartenwahl der OÖN sei die perfekte Gelegenheit, sein Paradies vorzustellen. "Außerdem kann man tolle Preise – und einen Besuch von mir – gewinnen", sagt der OÖN-Biogärtner und zählt auf, warum er das Garteln seit vielen Jahrzehnten liebt und dieses erste echte Frühlingswochenende in seinem grünen Paradies genießt.

Entspannung

"Es werden zwar wenige glauben, aber ein Beet unkrautfrei zu machen, liebe ich. Hinknien und in der Erde wühlen, die kleinsten Wurzeln beseitigen, das hat auf mich einen Effekt wie ein autogenes Training!"

Jede Jahreszeit genießen

"Die schönste Jahreszeit im Garten ist für mich diejenige, die gerade ist. Früher hab ich nur den Frühling gemocht, heute gefallen mir aber auch Sommer, Herbst und Winter."

Die Liebe zu den Pflanzen

"Ich wandle ein Zitat eines großen deutschen Staudengärtners – Karl Foerster – ab: Ein Leben ohne Garten ist möglich, aber sinnlos! Irgendwann, so denke ich, kommt jeder auf die Liebe zum Garten."

Der Natur freien Lauf lassen

"Garteln beruhigt, man hat keine Chance, die Natur stark zu beeinflussen, man muss – so wie dieses Frühjahr – mit den Gegebenheiten leben, man muss sie akzeptieren. Und genau das macht uns zu einem Teil der Natur und nicht zu deren Beherrscher!"

Natur pur erleben

"Ich bin ein großer Anhänger des Naturgartens, weil hier das Erlebnis ganz einfach viel, viel größer ist. Nach einiger Zeit bildet sich ein ökologischer Ausgleich, der den Gärtner oder die Gärtnerin oft nur noch zum Zuseher macht! Dieses Naturschauspiel finde ich einfach großartig!"

"Es gibt so viele tolle Gärten in Oberösterreich, die unbedingt hergezeigt werden sollten. Die OÖN-Gartenwahl macht genau das möglich. Dabei werden nicht nur wunderschöne grüne Oasen vorgestellt, sondern auch ihre Besitzer, die erzählen, was sie an ihren Gärten so schätzen. Ich kann allen Gartenliebhabern nur empfehlen: Machen Sie mit!"

Mitmachen: OÖN-Gartenwahl

Die OÖNachrichten und Biogärtner Karl Ploberger suchen auch heuer wieder den schönsten Garten in ganz Oberösterreich! Natürlich sind auch Besitzer von Balkonen und Terrassen herzlich zum Mitmachen eingeladen. Und so läuft die Gartenwahl ab:

Mitmachen: Machen Sie schöne Fotos von Ihrem Garten und laden Sie diese hoch. Der Upload ist ab 15. April 2023 auf nachrichten.at möglich. Wie jedes Jahr können die OÖN-Leser und -Leserinnen für ihren Lieblingsgarten abstimmen – und zwar jeden Tag aufs Neue. Bewerten: Das Leservotum und eine Juryentscheidung rund um Biogärtner Karl Ploberger bestimmen die Sieger. Die Gewinner werden bei einer Abschlussveranstaltung am Dienstag, 17. Oktober 2023, in den Promenaden Galerien in Linz bekannt gegeben. Als Preise winken Gutscheine der Firmen Biohort und Seca. Außerdem besucht Karl Ploberger, der „Biogärtner der Nation“, den Garten des Siegers.

