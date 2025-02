OÖN-Biogärtner stellt zehn Traumgärten vor

Wenn Biogärtner Karl Ploberger kommenden Dienstag seine ganz persönlichen Top-Zehn-Traumgärten der Welt präsentiert (20.15 Uhr, ORF 2), geht eine 30-jährige Geschichte zu Ende, die durch Zufall begonnen hat. „Es war eigentlich eine spontane Idee von mir vor über 30 Jahren“, erzählt der Biogärtner über den Beginn seiner Gartenreise-Aktivitäten.



Damals war er im Landesstudio Oberösterreich und gestaltete bereits Gartentipps für „Oberösterreich heute“. „So nebenbei machte ich dem Landesintendanten Hannes Leopoldseder den Vorschlag, den Zuseherinnen und Zusehern auch einmal die britische Gartenwelt zu zeigen“, erinnert sich Ploberger. Darauf sagte sein Chef: „Dann machen wir eine Hörer- und Seherreise daraus.“



Was zunächst mit zwölf Reiseteilnehmern begonnen hatte, entwickelte sich rasch zu einem Publikumsmagneten und es wurde eine Serie von Berichten, die zunächst im Sonntagnachmittagsprogramm lief. Doch die stetig wachsende Zuseherzahl hievte die „Schönsten Gärten der Welt“ schließlich sogar ins Hauptabendprogramm.



Was man bei seinen Gartenreisen lernen kann, umreißt Ploberger so: „Erstens ist die Gartenleidenschaft grenzenlos, sie ist in allen Gesellschaftsschichten und Völkern der Erde gleich und sie verbindet!“ Selbst sprachliche Barrieren würden Gartenfreunde leicht überwinden: „Botanische Namen und die Liebe zu den Pflanzen bauen alle Hürden ab.“ Wichtig ist dem Biogärtner, zu betonen, dass seine Gartensendungen Teamarbeit sind: „Es braucht zwei Kameramänner, einen Mann, der für den guten Ton zuständig ist und einen Redakteur, der dafür verantwortlich ist, dass nichts übersehen wird. Und dann wird das Material geschnitten, vertont und mit der passenden Musik versehen – nur so können auch die Zuseher die Pracht der Gärten genießen.“

