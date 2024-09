Nach der Flut: 7 Tipps, damit der Garten herbstfit wird

Vom Hochsommer direkt in den Herbst, und das stellenweise mit Unmengen an Regen. Was das für die Pflanzen heißt und wie man den Garten wieder fit bekommt – hier die wichtigsten Arbeiten: 1. Rasen düngen! Die Gräser haben zuerst unter der Trockenheit gelitten und viele Wildkräuter haben sich breitgemacht. Der Regen bringt nun starkes Wachstum. Daher den Rasen mähen und jetzt vertikutieren, mit Kompost versorgen und sofort nachsäen. Mit einem organischen Herbstrasendünger dafür sorgen, dass