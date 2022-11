Wenn sich heute am Martinstag alles um die Gans dreht, macht Biogärtner Karl Ploberger einen Blick ins Pflanzenreich, wo die "Gans" auch in vielen Pflanzennamen vorkommt. Auf Anhieb fällt den meisten natürlich gleich das Gänseblümchen ein. Überall, wo der Mensch die Natur pflegt, breitet sich das kleine Blümchen aus, auf Wiesen, dem Rasen oder auch auf Straßenböschungen und Bahndämmen. Bellis perennis, wie es botanisch heißt, findet man in Mittel- und Nordeuropa bis hinauf auf die Almwiesen.