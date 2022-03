Die Müllberge werden immer höher, die Deponien immer voller. Die Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner sollten sich an diesem Kreislauf des Schreckens nicht beteiligen. Denn das Motto in einem Naturgarten lautet: Es gibt keinen Abfall! Natur kennt keinen Müll: Berge von Ästen, die weggebracht werden. Rasenschnitt in Hülle und Fülle, der in Säcken abtransportiert wird, und dazu noch all der Biomüll aus der Küche: Das alles sind eigentlich Zutaten für die beste Erde, die daraus auf dem