Acht Feigen hat Brigitte Foißner heuer schon auf ihrem Balkon geerntet. "Und die nächsten werden bereits reif", sagt die Pensionistin, die mit ihrem Ehemann Gerhard seit sieben Jahren in Linz-Urfahr lebt. An die gemütliche Wohnung schließt sich ein 13 Quadratmeter großer Balkon an, der "im Sommer wie ein zusätzliches Zimmer ist, in dem ich mich stundenlang aufhalte".