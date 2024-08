Karl Plobergers ganz spezieller Sommerhut ...

Es gibt Pflanzen, die werden plötzlich so populär, dass kaum genügend Ware vorhanden ist. Der Sonnenhut gehört dazu. Der korrekte deutsche Name ist eigentlich Purpur-Sonnenhut, doch die Zeiten, dass es diese herrlich nordamerikanische Staude nur in Purpur gegeben hat, sind längst vorbei. Von Weiß über Orange bis hin zu Rot und in bunten Schattierungen reicht die Palette.