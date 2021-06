Jetzt werden die Schmetterlinge in den Gärten gezählt

Die Stiftung "Blühendes Österreich" und Global 2000 rufen von 2. bis 25. Juli zur Zählung in Gärten, auf Balkonen und Terrassen auf. Die mittels Schmetterlings-App erfassten Daten seien ein wichtiger Forschungsbeitrag. Im vergangenen Sommer haben mehr als 1400 Freiwillige im Rahmen der Aktion "Zeig her deinen Schmetterlingsgarten" mitgemacht und 15.591 Schmetterlinge in der Citizen-Science-App "Schmetterlinge Österreichs" gemeldet. Auf Platz eins flatterte das Große Ochsenauge, auf Platz zwei und drei der Kaisermantel und das Schachbrett. "Neben heimischen Nektarpflanzen und Futterpflanzen für die Raupen ist ein giftfreier Garten Voraussetzung dafür, dass sich Schmetterlinge wohlfühlen", weiß Agnes Zauner, Geschäftsführerin bei Global 2000.