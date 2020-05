Zum Muttertag Hortensien – das war früher die "Omablume". Heute ist es die Trendpflanze schlechthin. Der Standort: Hortensien kann man (langfristig) in großen Töpfen an halbschattigen Standorten im Garten kultivieren. Zu viel Sonne verbrennt meist Blätter und Blüten. Lichter Schatten mit etwas Sonne ist ideal. Ganz ohne Sonne geht es, aber die Triebe werden weich, und die Blüten werden weniger. Die Erde: Je weniger Kalk in der Erde, desto besser werden die Hortensien