Die OÖN-Gartenwahl 2022 ist zu Ende – 142 Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher haben sich beworben und uns erlaubt, einen Blick in ihre großen und kleinen grünen Paradiese zu werfen.

Wer heuer gewonnen hat, wird bei großen Abschlussveranstaltung am 19. Oktober in den Promenaden-Galerien in Linz bekannt gegeben. Als Preise winken den Siegern Gutscheine der Firmen Biohort und Seca. Außerdem besucht Karl Ploberger, der "Biogärtner der Nation", den Garten des Gewinners.

Hier geht's zu allen Teilnehmern: Die Teilnehmer 2022

Sehen Sie sich den Rückblick zur letztjährigen Gartenwahl an: Das waren die Sieger 2021