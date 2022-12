Gartenreisen mit blühenden Zielen

Genau 31 Jahre ist es nun schon her, dass Biogärtner Karl Ploberger die erste Gartenreise organisiert hat. Die Chelsea Flower Show und private Gartenparadiese in England waren damals das Ziel. Nun wurde das Reiseprogramm für 2023 präsentiert. Natürlich steht auch diesmal die traditionelle Reise zur ältesten Blumenschau der Welt mit neuen privaten Gärten in London auf dem Programm. Auch der King-Charles-Garten Highgrove wird (wenn alles klappt) besucht, dann aber kommt gleich viel Neues: