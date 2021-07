Ganz private Gartentour im Buchkirchner Schlaraffenland

Der betörende Duft von Rosen liegt in der Sommerluft, als OÖN-Biogärtner Karl Ploberger den Garten von Veronika und Johann Schnetzinger in Buchkirchen besucht.

"Hast eh die Badehose mitgebracht?", scherzt der Hausherr und Besitzer des 52 Quadratmeter großen Schwimmteiches, der von einer Vielzahl von Blumen begrenzt wird – darunter viele Rosen, orange Taglilien, pinke Seerosen, Blutweiderich und der Phlox in Rosarot. Das erfreut auch die blauen Libellen, die sich hier gerne tummeln und die Larven der Gelsen fressen.

"Es ist uns eine große Ehre, dass wir die OÖN-Gartenwahl 2020 und damit den Besuch des Biogärtners gewonnen haben", sagt Veronika Schnetzinger, die zur Feier des Tages Nusskipferl gebacken hat – natürlich mit Früchten aus dem eigenen Garten.

Video: Karl Ploberger besucht die OÖN-Gartenwahl-Gewinner

Aus den Äpfeln machen die Schnetzingers Süßmost, und die Tomaten werden zu Tomatenmark, Trauben zu Traubensaft: "Da haben wir dann das ganze Jahr etwas davon."

Vor 30 Jahren ist das Ehepaar – beide Absolventen der Universität für Bodenkultur in Wien – nach Buchkirchen gezogen und hat hier "seinen" Garten angelegt, den es seither hegt und pflegt.

Stolz sind die beiden auch auf das viele Gemüse, das hier besonders gut gedeiht.

Schwimmteich und Blütenmeer Bild: Cityfoto

In den selbst entworfenen Halbhochbeeten wachsen Zwiebeln und Erdbeeren. "Herr Ploberger, eine Frage hätt ich: Wie heißt denn diese Rose, die hier gerade so üppig blüht?", will Veronika Schnetzinger, Fachinspektorin für landwirtschaftliche Fachschulen in Oberösterreich wissen.

Der Biogärtner zaudert nicht lange, riecht an der Blüte und weiß ganz genau. "Das ist die Westerwald-Rose." Weiter geht’s bei der ganz privaten Gartentour in Buchkirchen zu den Weintrauben, vorbei am Quittenbaum hin zum Glashaus, in dem bereits die ersten Tomaten reif werden.

Ein Sonnenhut für den Gewinner

Dann wird es Zeit für eine Pause auf der schattigen Terrasse. Dort übergibt der Biogärtner noch eine Geschenke-Box an die Gewinner, darin ein schicker Sonnenhut, den Johann Schnetzinger sofort aufsetzt. "Passt perfekt", sagt er, serviert eiskaltes Wasser und Kaffee. Dann wird weiter gefachsimpelt. Wie das eben ist, wenn Gartenmenschen unter sich sind ...

Eine ganz private Gartentour Bild: Cityfoto

