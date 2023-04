Frühblüher: Was die "kleinen Wilden" brauchen

Sie verstecken sich das ganze Jahr, um im Frühling wie bunte Osternester in Wiesen, Beeten oder in der freien Natur aufzutauchen: Veilchen, Schlüsselblumen, Buschwindröschen oder der Lerchensporn. Sie wollen nur eines – in Ruhe gelassen werden. Hier die zartesten Blüher für den Frühlingsgarten: Veilchen: Das Duftveilchen (Viola odorata) gehört wohl zu den begehrtesten Frühlingsboten. Meist mit blau-violetten Blüten, aber auch in Rot, Gelb, Weiß mit gefüllten Blüten und unterschiedlichen