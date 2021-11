Der Weihnachtsstern, der heute mit botanischem Namen Euphorbia pulcherrima, also das allerschönste Wolfsmilchgewächs, heißt, hatte ursprünglich den botanischen Namen Poinsettie. Joel Robert Poinsett, der amerikanische Botschafter in Mexiko, brachte Anfang des 20. Jahrhunderts erste Stecklinge nach Kalifornien. Deutsche Auswanderer erkannten in dieser Pflanze eine Chance, im Winter günstig Schnittblumen zu ziehen, denn als sogenannte Kurztagspflanze blühte sie immer erst ab November/Dezember.