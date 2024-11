Flechten machen sich in Gärten breit

Wenn das Laub von den Bäumen fällt, zeigt sich der Garten von einer ganz anderen Seite: Der Wuchs der Bäume, die auffälligen Stämme, knorrige Äste und so mancher Bewuchs auf der Rinde zeigen sich. Seit einigen Jahren tauchen fast überall Flechten auf. "Sind meine Bäume krank, weil sie voller Moos sind?" So lautet oft die Frage, die von besorgten Gartenfans gestellt wird. Doch ist es meist nicht Moos, sondern es sind Flechten, die sich auch in den Niederungen ausbreiten. Die Gründe dafür sind