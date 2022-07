Es begann mit einem Zitronenbäumchen …

"Bin ich in Oberösterreich oder in Süditalien?" Diese Frage schießt einem unwillkürlich durch den Kopf, wenn man das knapp 2000 Quadratmeter große Gartenparadies von Peter Petermeier und Christine Zahrhuber in Eferding betritt. Entlang einer Hausmauer stehen 15 vor Gesundheit strotzende Zitruspflanzen – allesamt mit Früchten bestückt. Das Spektrum reicht von der einfachen Zitrone bis zur exklusiven Kaviarlimette.