Endlich geht ’s wieder los: Der Start ins neue Gartenjahr steht bevor

"Der Frühling steht vor der Tür und auch Hobbygärtner sind bereit und freuen sich aufs Loslegen", sagt OÖN-Biogärtner Karl Ploberger bei einer Pressekonferenz mit Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger und Landesgärtnermeister Hannes Hofmüller in Linz. Der ganz große Trend sei Natürlichkeit im Garten. "Egal in welchem Alter, fast jeder ist mittlerweile bestrebt, giftfrei, nachhaltig und insektenfreundlich zu garteln", so der Experte.

Tipps, Tricks und Trends dazu gibts bei der 4-Viertel-Gartenlandtour, die heuer in St. Georgen an der Gusen, Leonding, Burgkirchen und Vöcklabruck Station macht. Einen neuen Blickwinkel auf alltägliche Pflanzen, aber neu interpretiert, liefert außerdem Seminarbäuerin Martina Sallaberger in ihrem Vortrag "Knospen und Co – Frische Vitamine aus dem Garten".

"Gartenwahl neu" im Frühjahr

"Im März touren wir durchs Land und freuen uns schon auf zahlreiche Gartenbegeisterte", betonen Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger und Karl Ploberger. Der Biogärtner ist auch wieder dabei, wenn die OÖN 2025 die schönsten Gärten des Landes suchen. Heuer findet der Bewerb in Kooperation mit dem Land statt, los geht ’s im Frühjahr.

Die Termine

17. März: Aktivpark, St. Georgen/Gusen

18. März: Mehrzweckhalle, Burgkirchen

24. März: Stadtsaal, Vöcklabruck

25. März: Kürnberghalle, Leonding

Der Beginn ist jeweils um 19 Uhr, wobei die Veranstaltungssäle bereits um 18.30 Uhr offen sein werden, um die Infostände und andere Angebote nutzen zu können. Der Eintritt ist frei.





Die Pflanzen des Jahres 2025

Blume des Jahres: Zauberschnee „Lilly-Fee“ Bild: OÖ Gärtner

Blume des Jahres: Zauberschnee „Lilly-Fee“



Ihre Wirkung erzeugt „Lilly-Fee“ mit einem Potpourri an weißen und pinkfarbenen Blüten. „Sie ist unkompliziert und ein guter Lückenfüller und sowohl im Beet als auch in Kisterln und Töpfen verwendbar“, sagt Landesgärtnermeister Hannes Hofmüller.

In Staudenbeeten, zwischen Rosen, fügt sie sich genauso gut ein wie auf dem Balkon. „Lilly-Fee“ blüht bis spät in den Herbst und ist eine der besten Pflanzen, wenn es darum geht, Hitze- und Trockenzeiten gut zu überstehen.

Gemüse des Jahres: Honigtomate „Fruchtige Fini“ Bild: OÖ Gärtner

Gemüse des Jahres: Honigtomate „Fruchtige Fini“



Diese Cocktailtomate ist laut Aussendung der oberösterreichischen Gärtner „eine Geschmacksrevolution“. Weiterer Pluspunkt: Sie ist sehr regenfest.

Grundsätzlich ist die „Fruchtige Fini“ eine Tomate wie jede andere auch, nur eben deutlich robuster. Sie braucht regelmäßig Wasser und Tomatendünger, wobei man sie bis zum Blütenansatz nicht überversorgen sollte, rät Hofmüller. Ab Mitte Mai, nach den Eisheiligen, können die Jungpflanzen ins Freie.

Bienenpflanze des Jahres: Zwerglauch „Brummhilde“ Bild: OÖ Gärtner

Bienenpflanze des Jahres: Zwerglauch „Brummhilde“

Die Bienenpflanze 2025 zieht nicht nur Insekten an, sondern hält auch wunderbar Trockenzeiten stand.

Die kerzengeraden Stiele tragen ihre kugeligen Blüten wie Lollipops. Die Blätter riechen kaum nach Knoblauch, die Blüten haben sogar einen leicht süßen Duft.

Noch etwas ist besonders im Gegensatz zu anderen Lauchgewächsen: „Brummhilde“ treibt aus einer Zwiebel ein Büschel Blätter und Blüten und nicht nur eine einzelne Blüte.

