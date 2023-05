Endlich: Erdbeeren sind zum Pflücken bereit

Im Handel gibt es die heimischen Erdbeeren schon länger, in den kommenden Tagen öffnen auch die bäuerlichen Produzenten ihre Felder in den frühesten Lagen. Es folgen schrittweise die Saisonstarts in allen Regionen Oberösterreichs. "Das kühle Frühjahr und die ausreichenden Niederschläge haben die Früchte sehr gut gedeihen lassen, was sich auf die Größe und Qualität auswirkt", sagt Andreas Hoffelner aus Kremsmünster, Sprecher der Erdbeer-Direktvermarkter, in einer Aussendung der Landwirtschaftskammer Oberösterreich (LKOÖ).

Viele Vitamine und Mineralstoffe

Er hofft auf eine gute Saison, "die sich über mehrere Wochen erstrecken wird". Zum Glück, denn Erdbeeren sind nicht nur unglaublich gut, sondern auch sehr gesund.

Sie stecken voller Vitamine und Mineralstoffe und unterstützen damit das Immunsystem und den Darm. Weil sie zu 90 Prozent aus Wasser bestehen, haben sie auch kaum Kalorien.

Erdbeeren lassen sich wunderbar bevorraten. Ob als tiefgekühltes Fruchtpüree oder im Ganzen als süße Knödelfülle, eingekocht als Marmelade, Chutney oder Kompott – solche Schätze bringen gerade im Winter eine Portion Sommer in unsere Küchen. Experimentierfreudige können die roten Superfrüchte auch trocknen, zu Fruchtsenf, Sirup oder Fruchtaromaessig verarbeiten.

Mehr Info und Rezepte gibt es auf www.esserwissen.at

Tipps zur Verarbeitung



Erdbeeren schmecken frisch am besten. Deshalb sollte man beim Einkauf auf Farbe und feste Konsistenz achten. Reife Früchte duften zudem intensiv.

Erdbeeren immer mit Stiel und Kelch ernten. So bleiben sie länger frisch.

Nicht im Kühlschrank lagern.

Erdbeeren in Portionen vorbereiten, einfrieren und erst im Winter einkochen. So hat man immer frische Marmelade.

