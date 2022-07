Es ist ein vielseitig "begabter" Balkon-Garten, den Marianne Wagner in Linz-Urfahr am Auberg in einem Mehrparteien-Haus jedes Jahr aufs Neue bepflanzt. Denn nur weniges ist hier mehrjährig; fast nichts muss im Winter in die Wohnung. Die üppig-bunte Lebensraum-Erweiterung ins Freie mit gemütlicher Balkon-Sitzecke dient als Kaffee-Refugium für Freundinnen und Solo-Lesestunden. Oder der Balkon nimmt Gatten Konrad auf, der den sorgfältig verhüllten Grill nach vorne rückt und als Herr des Feuers das