Ein Stück Stadtmauer im Garten

Versteckt und doch prominent platziert: So könnte man den Garten der Familie Dielacher in Enns beschreiben. Denn er ist ein echter "Stadtmauergarten" und groß wie kein zweiter an diesem Steilstück Richtung Ennsfluss. Obendrein ist er geschichtsträchtig. Denn die Stadtmauer beinhaltet Römergeschichte. Sie wurde 1193 aus Resten des Legionslagers errichtet.