Ein Frühlingsgarten in voller Blüte

Rosa ist die Lieblingsfarbe von Anna Payreder – und das sieht man ihrem Garten auch an. Die Leidenschaft für das Hobby hat die Pensionistin aus Baumgartenberg (Bez. Perg) vor etwa zehn Jahren gepackt. "Ich hab mit ein paar bunten Blumen angefangen und davon immer wieder ein paar abgezweigt und da hingesetzt und dort", erzählt sie. "Und dann sind’s immer mehr geworden und jetzt bin ich fast süchtig und finde immer noch ein Platzerl und noch eins, wo ich ein paar Blumen pflanzen kann."

Die schönste Zeit ist jetzt

Und die Arbeit hat sich gelohnt: Zur Zeit steht der Garten in voller Blütenpracht. "Im Frühjahr ist es am schönsten. Und das ist mir auch besonders wichtig, denn es ist doch herrlich, wenn der Winter vorbei ist und man rausgeht und alles blüht. Da geht das Herz auf." Natürlich hat sie auch Rosen und Lilien im Sommer, "aber so schön wie jetzt ist es nur einmal im Jahr".

In ihrem Garten am Waldrand gibt es auch einen Obst- und einen Gemüsegarten – und sogar einen eigenen "Erdbeergarten". Damit versorgt die Mühlviertlerin nicht nur sich und Ehemann Karl mit selbstgemachter Marmelade ("Die ist mit gekaufter überhaupt nicht zu vergleichen"), auch die drei Kinder und die Enkelkinder kommen regelmäßig zum Pflücken, erzählt Anna Payreder. Ihr Tipp für die Erdbeeren? "Die brauchen unbedingt viel Sonne."

Rosa – die Lieblingsfarbe der Gärtnerin Bild: Alexander Schwarzl

Gedüngt wird bei den Payreders mit Mist, ohne Chemie. "Da lege ich schon Wert darauf, dass alles biologisch ist", sagt Anna Payreder, die bei der Gartenarbeit von Ehemann Karl unterstützt wird. "Aber der ist eher für die groben Arbeiten zuständig."

Vor allem in Zeiten wie diesen ist Anna Payreder doppelt froh über ihren Garten. "Das ist wirklich ein Segen. Da wird einem nie langweilig und man vergisst sogar auf Corona."

Artikel von Valerie Hader v.hader@nachrichten.at