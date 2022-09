Wenn sich in diesen Tagen der Sommer allmählich verabschiedet, dann heißt es für die Gartenfreunde jetzt schon an den Frühling denken, denn jetzt beginnt die Pflanzzeit der Blumenzwiebeln. Damit sie nicht nur für uns eine Augenweide sind, sondern auch für die Bienen, kommt hier die Hitparade der besten Frühlingsblüher für Insekten: Schneeglöckchen: Meist sind sie die allerersten unter den Frühlings-Zwiebelpflanzen. Viele duften und locken so Bienen und Hummeln (die besonders früh unterwegs