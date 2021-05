Diese Gartenwelt ist kugelrund

"Wir wollten einfach ins Grüne", erzählen Martina Mayrhuber und Peter-Michael Breitenauer, als sie den OÖNachrichten ihren Garten in Kirchberg-Thening präsentieren. Vor zehn Jahren sind sie von Leonding hierher gezogen und haben es keinen Moment bereut. Aus dem rund 1000 Quadratmeter großen Garten haben sie ihr persönliches Paradies gemacht, in dem gerade alles frühlingshaft blüht. Der Zwetschkenbaum, der Apfelbaum, der Flieder. Die Bienen summen und im Steingarten neben der Terrasse tummeln sich die Eidechsen.

Sobald es die Temperaturen erlauben, frühstückt das Ehepaar an den Wochenenden mit der 13-jährigen Tochter Iris auf der Terrasse. "Das genießen wir auch dann, wenn wir noch die dicken Jacken anziehen müssen", sagt Peter-Michael Breitenauer. Neben dem dunkelrot gepflasterten Frühstücksplatzerl reihen sich Topfpflanzen aneinander: Oleander, Lorbeer und sogar ein Granatapfelbäumchen. Martina Mayrhuber gesteht, eine Schwäche für wunderschön in Form geschnittene Pflanzen zu haben – am allerliebsten ist ihr der Buchsbaum, der aber immer wieder vom Zünsler befallen wird und aufwendiger Pflege bedarf.

Bild: Volker Weihbold

Im hinteren Bereich des Gartens steht ein Gewächshaus, auf dem Rosen ranken. In den Beeten machen sich diverse Phlox-Sorten breit und konkurrieren mit Melisse, Lavendel, Efeu, Maggiekraut, Pfefferminze, Colakraut und Gräsern aller Art.

"Wir gestalten den Garten nach dem Prinzip Versuch und Irrtum", gestehen die beiden und freuen sich, wenn eine Pflanze endlich das richtige Platzerl findet. Himbeeren, Ribisel, Brombeeren und Walderdbeeren gehören genauso zu diesem Garten wie ein "Poolchen", wie das Ehepaar das Miniatur-Schwimmbecken nennt. Es eigent sich hervorragend zum Abkühlen an heißen Tagen, die hier des Öfteren auf der Terrasse ausklingen.

Bild: Volker Weihbold

Vier Schritte zur Gartenwahl 2021

Wie in den Vorjahren suchen die OÖN gemeinsam mit Biogärtner Karl Ploberger auch heuer wieder den schönsten Garten des Landes. Natürlich sind auch Besitzer von Balkonen und Terrassen zum Mitmachen eingeladen. So läuft die Gartenwahl 2021 ab:

1. Mitmachen: Machen Sie schöne Fotos von Ihrem Garten, Ihrem Balkon oder Ihrer Terrasse und laden Sie diese auf nachrichten.at/gartenwahl hoch. Adresse und Telefonnummer nicht vergessen!

2. Die Wahl: Eine Jury rund um Karl Ploberger wählt die Siegerinnen und Sieger.

3. Kür des Siegers: Die Favoriten werden – wie jedes Jahr – bei einer Abschlussveranstaltung im Herbst bekannt gegeben, bei der auch die Gewinner gekürt werden.

Als Preise winken unter anderem Gutscheine der oberösterreichischen Firmen Biohort und Seca, außerdem kommt Biogärtner Karl Ploberger persönlich in den Garten der Siegerinnen und Sieger.

4. Gewinnen: Auf nachrichten.at/garten gibt’s auch heuer wieder viel zu gewinnen, unter anderem die neuen Bücher von Karl Ploberger.