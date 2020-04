Gartenenthusiasten rüsten in diesem außergewöhnlichen Frühling für ein Leben in der Selbstversorgung. Die ist freilich nicht so leicht zu erreichen, doch die ersten Schritte kann man jetzt setzen. Kartoffeln: Ob im Blumentopf, im Hochbeet, in der Erdäpfelpyramide oder ganz einfach auf einem Acker – Kartoffeln lassen sich überall anbauen. Mein Tipp: im Zimmer vorkeimen lassen und die Erde mit viel Schafwolldünger versorgen, die Erdäpfel mit Urgesteinsmehl einstäuben und kräftig mit