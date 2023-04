Die Herzensgärtnerin

Wer hätte das gedacht? Sie am allerwenigsten. "Unser Leben ist ein völlig anderes als noch 2017", sagt Patrizia Haslinger. Aus ihrem Privatgarten ist ein Schaugarten geworden, in den von Frühjahr bis Herbst die Besucher mitunter busweise strömen, in dem Workshops abgehalten und Familienfeste gefeiert werden. Die Hobbygärtnerin hat ihre Leidenschaft zum Beruf, sich als Gartenplanerin selbstständig gemacht, wie es ihr ihre Freunde schon lange ans Herz gelegt hatten.