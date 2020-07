>> Kann ich das essen – oder bringt mich das um? Das ist wahrscheinlich eine Frage, die sich viele stellen, wenn sie bei Wanderungen Beeren, Blüten oder Blätter sehen und zum Naschen oder Einkochen mitnehmen wollen. Katrin und Frank Hecker bringen es mit dem Nachschlagewerk auf den Punkt – ohne viel Botanik, sondern mit großen Fotos und einem übersichtlichen Steckbrief ist klar, was mitkommt und was in der Natur bleibt. Die exakten Beschreibungen lassen keine Zweifel offen,