Wenn in den nächsten Wochen wieder die Advent- und Weihnachtsdekoration in die Wohnungen kommt, dann darf eines nicht fehlen: das Moos. Ob in der Krippe oder als Abdeckung bei Gestecken, die grünen Teppiche sind allgegenwärtig. Im Garten hingegen wird das Moos oft "gehasst". Bei den Gartenfragen dominiert immer ein Thema: Moos im Rasen. Dabei sind diese Pionierpflanzen nichts anderes als Zeigerpflanzen, denn Moss gedeiht besonders gut auf nährstoffarmen, feuchten und verdichteten Böden.