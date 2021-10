Sie suchen sich die schattigsten Plätze, erobern aber auch heiße Steinmauern und werden oft mächtige Pflanzen. In den Tropen genauso wie in unseren Breiten. Obwohl sie ohne Blüten sind, begeistern sie die Blumenfans immer mehr. Die Farne sind die Dinosaurier unter den Pflanzen. Riesige Baumfarne eroberten vor rund 400 Millionen Jahren die Erde. Nur wenige überlebten, dennoch findet man weltweit noch an die 10.000 Arten.