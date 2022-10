Das Gartenjahr geht allmählich zu Ende, das Laub verfärbt sich und so mancher freut sich auf ein paar „gartenlose“ Wochen. Daher passiert ein großer Fehler: Es wird nicht mehr gepflanzt. Dabei ist der Herbst die beste Pflanzzeit für Gehölze – dieses Jahr noch mehr, denn ein Überangebot an Pflanzen bringt Rabatte in Rekordhöhe!