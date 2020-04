Buchtipps vom Biogärtner

>> Selbstversorgung für Einsteiger: Ein typisch britisches Buch mit vielen Bildern, die Schritt für Schritt zeigen, wie Selbstversorgung gelingt – sogar in kleinsten Gärten. (Dorling Kindersley, 17,50 Euro)

>> Wildkräuterküche: Es ist weniger ein Gartenbuch als ein Kochbuch, aber gehört für mich zu den Themen der Zukunft: Wildkräuter, die am Wegrand wachsen, werden zu köstlichen Speisen. 20 Kräuterfrauen verraten ihre Lieblingsrezepte. (Ullmer, 20,60 Euro)

>> Bunt und exotisch: Ob Erdmandel oder die nun schon so beliebten Süßkartoffeln – viele tropische Gemüse lassen sich kultivieren. Viele Tipps für den Anbau im Garten. (Kosmos, 17,50 Euro)

>> Wilde Kübel: Der Traum von einem Naturparadies kann auch am Balkon oder sogar auf der Fensterbank erfüllt werden. 50 Pflanzenporträts bieten Auswahl für jeden Geschmack. (Kosmos, 17,50 Euro)

>> Der Kies muss weg: Wie eintönig sind manche Vorgärten geworden: Schotter- und Kieswüsten! Das Buch macht Vorschläge für "Grün statt Grau". Mit Beispielen, wie man es bunter, artenreicher und dennoch bequemer machen kann. (Ulmer, 13,40 Euro)

>> Zwölf ungezähmte Pflanzen fürs Leben: Man kennt sie fast alle und doch haben sie viele unbekannte Seiten: Brennnessel, Vogelmiere & Co werden von Kräuterkennerinnen vorgestellt. Rezepte für Schönheit und Kulinarik inklusive. (Löwenzahn, 26,90 Euro)

>> Zauberhafte Magnolien: Magnolien gehören zu den eindrucksvollsten Garten- und Parkpflanzen. Im Buch werden 400 Sorten und Arten präsentiert. (Quelle & Meyer, 20,60 Euro)

>> Bei dir summt’s wohl! Was ist das nur für ein Viech! So lautet oft die Frage, und dieses Buch gibt die Antwort. 150 Insekten werden in Bild und interessanten Infos beschrieben. (Kosmos, 15,50 Euro)

>> Die 50 schönsten Schmetterlinge: Es ist ein ganz außergewöhnliches Buch, das 50 besonders schöne Schmetterlinge präsentiert. Die Falter sind ausgestanzt und schweben über jeder Seite. (Dorling Kindersley, 20,60 Euro)

>> Die unglaubliche Reise der Pflanzen: Spannend wird in dem Buch geschildert wie und wohin die Pflanzen wanderten. (Klett-Cotta, 22,70 Euro)

>> Das Ameisen Kollektiv: Die perfekte Organisation eines Ameisenbaus wird in diesem großformatigen Buch in eindrucksvollen 3D-Bildern gezeigt. Wie ein Bau klimatisiert wird, wovon die Ameisen leben. Spannend! (Kosmos, 36 Euro)

>> Englands schönste Gartenschätze: Gerade in Zeiten, wo das Reisen unmöglich ist, entschädigt ein derartiger Prachtband. Interessant die Einteilung nach Themen – ob Küchen-, Cottage- oder Schnittblumengärten. In Paradiesen beschrieben und mit herrlichen Bildern. (Callwey, 41,10 Euro)

>> Wildgarden: Die richtige Pflanze am richtigen Standort – die Vorlieben der Pflanzen zu kennen, macht das Garteln leichter. (Ulmer, 30,80 Euro)

>> So geht Garten-Gestaltung: So viele Fragen tauchen beim Gestalten eines Gartens auf. Das Buch vom 7-fachen Goldmedaillen-Gewinner der Chelsea Flower Show verrät die Tricks, wie man zu einem Traumgarten kommt. (Dorling Kindersely, 20,60 Euro)

>> Positive Energie mit Zimmerpflanzen: Dass die Pflanzen auch eine besondere Stimmung vermitteln, zeigt dieses Buch. So sind Grünlilien und Begonie für die positive Energie im Raum zuständig. 86 Pflanzen werden vorgestellt. (Bassermann, 10,90 Euro)

