Biologieunterricht im Garten

Die 1C-Klasse der Neuen Mittelschule Altheim (Bezirk Braunau) besuchte im Biologieunterricht den Naturgarten der Altheimerin Herta Hubauer. Das Besondere an Hubauers Garten ist, dass alles naturbelassen ist und wächst, wie es will. Ihr ist es ein Anliegen, den Kindern die Natur näherzubringen und auch Biologielehrerin Christine Winklhammer ist überzeugt: "Natur lernt man nur in der Natur kennen!"

