Die Insel in Form eines Schmetterlings bietet durch unterschiedliche Bodenverhältnisse alles, was man sich von der Karibik erträumt: Sandstrände und Felsklippen, Regenwald und dichte Mangrovenwälder. Das alles in einem französischen Überseedepartement und damit als Teil der EU in einem Stück Heimat: Schon bei der Ankunft auf Guadeloupe ist das vertraute Piepsen des Handys ein Zeichen – wir sind in einem europäischen Heimatnetz.