2000 Quadratmeter Glück: Ein Garten, der alles kann

Zufrieden sitzt Michaela Wagner, eine Diplomkrankenschwester, im Schatten des Nussbaumes in ihrem Garten in Zell am Pettenfirst (Bezirk Vöcklabruck). Neben ihr begutachtet Gatte Leopold, frisch pensionierter Chemieverfahrenstechniker und leidenschaftlich aktiver Fußballschiedsrichter, einen seiner preisgekrönten "federfüßigen Zwerghähne".

So ganz nebenbei ist er Europameister in dieser Disziplin des Züchtens, was auch seinen Kleintierverein Bergern-Wolfsegg freut. Kaum zu glauben, dass das Ehepaar Wagner die Zeit für ihre "kleine Welt" findet, die mit 2000 Quadratmetern nicht nur recht groß ist, sondern auch ziemlich steil nach oben geht. Alles ist selbst gemacht. Schließlich ist Leopold Wagner auch gelernter Tischler. Ein Salettl mit Panoramascheibe gibt den Blick auf ein Teich-Biotop frei, in dem Libellen schlüpfen. Natürlich plätschert es auch. Denn das Ehepaar hat eine raffinierte Bachlandschaft geschaffen, in der sogar Sumpfdotterblumen blühen. Daneben führt eine Weinlaube, mit großblättrigem Schilcher bepflanzt, zur Beerenzeile nach oben. Die schließt an eine Steinmauer an, die natürlich ebenfalls selbst gemacht ist. "Wir haben an die 50 Tonnen geschleppt", erinnern sich die beiden.

Grüner Daumen: Ehepaar Wagner Bild: Volker Weihbold

Die Terrassierungen machen sich bezahlt. Äpfel und Birnen baumeln in Sichthöhe. Im Steingarten hinter einem gemauerten "Antik-Sitzplatzl" mit Fenster breitet sich der Steingarten aus. Nebst Almrausch und Enzian schimmert Bergkristall, den die Bergfexe nach Hause brachten. Natürlich gibt es auch Edelweiß, aber selbst gezogenen. Dazu legt Leopold Wagner den Samen in den Kühlschrank, um "Bergwinter" zu simulieren. Michaela Wagner ist auch eine Kräuterfee und fertigt Sirupe, Tees und Blütensalze. Ein Räucherbereich ist Wellness für die Nase, wenn der Blick über das grüne Paradies mit Gemüsegarten und Kakteen-"Wüste" zu Terrasse und Salzwasserpool schweift.

Als Nächstes ein Stollen

Doch der Vorhaben nicht genug. Leopold Wagner will einen "Stollen-Eingang" anlegen, der immerhin zwei Meter ins Gelände reicht. Schließlich sei hier einmal Bergbaugebiet gewesen. Doch zuvor rufen einmal mehr die Berge. Der "kleine große Garten" freut sich über die gießenden Hände des benachbarten Bruders Roland sowie der Kinder Melanie (33) und Tobias (26). Die Katze "Lady", immerhin 22 Jahre alt, schnurrt alle an.

Leopold Wagner mit Zwerghahn Bild: Volker Weihbold

